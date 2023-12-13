بو حبيب بعد لقائه نظيرته اليابانية في جنيف: أبلغتها بأننا لسنا طلاب حرب ونتطلع إلى التزام إسرائيل الكامل الـ١٧٠١

رحب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بعد لقائه نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا في جنيف، بـتصويت اليابان لصالح القرار الذي صدر بالأمس عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام الالتزامات القانونية وايصال المساعدات الإنسانية.



وشكر اليابان على ما تقدمه من مساعدات إلى لبنان، آملا في تطوير التعاون مع وكالة التنمية اليابانية JICA.



وقال: "أبلغت نظيرتي اليابانية بأننا في لبنان لسنا طلاب حرب، ونتطلع إلى التزام إسرائيل الكامل القرار١٧٠١".



وأضاف: "شددنا على أهمية حل القضية الفلسطينية كمفتاح لاستقرار الشرق الأوسط".