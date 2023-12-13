عائلة المعتقل فيكين الجكجيان تناشد: للعمل لادراج إسمه في أي عملية إفراج جديدة

أعلنت عائلة المعتقل اللبناني - الأرمني في أذربيجان فيكين الجكجيان، أنه بعد صدور بيان مشترك بين أرمينيا وأذربيجان الخميس الماضي، يكشف التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق باكو 32 معتقلاً أرمنياً ( 26 عسكرياً و6 مدنيين) مقابل إطلاق يريفان سراح جنديين أذربيجانيين، تمّ إبلاغها من أكثر من جهة ان إسم فيكين الجكجيان المعتقل منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠ مدرج ضمن لائحة المفرج عنهم والتي نشرت في وسائل الاعلام.



ولفتت في بيان إلى أنها فوجئت قبل ظهر اليوم، بإبلاغها أن عملية التبادل لن تشمل فيكين وقد تم إستبدال إسمه فقط بأسير ارمني آخر.



وناشدت العائلة كافة الدول والمؤسسات الانسانية المعنية وفي طليعتها لبنان، حيث فيكين ابن المؤسسة العسكرية وأرمينيا العمل ليدرج إسمه سريعاّ في اي عملية إفراج جديدة.