غياض: الراعي أكد خلال لقائه السفير السعودي على ضرورة التمديد لقائد الجيش من باب الموقف الوطني والحرص على موقع الرئاسة

أعلن مسؤول الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض، أن السفير السعودي وليد خاري أبدى قلق المملكة واللجنة الخماسية من الفراغ على رأس قيادة الجيش.



ولفت غياض الى أن زيارة السفير السعودي الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، جاءت للمعايدة ونقل دعم المملكة العربية السعودية لمواقف البطريرك الراعي السيادية، وأن بخاري اعتبر أنه على النواب القيام بواجبهم لمنع الفراغ، وأن على اللبنانيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن وانتخاب رئيس ليعود لبنان الى موقعه وعصره الذهبي.



وقال غياض: "تحدث السفير السعودي للبطريرك الراعي عن جهود اللجنة الخماسية مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لحث اللبنانيين على انتخاب رئيس من دون الدخول في لعبة الأسماء".



وعن موقف الراعي، أكد غياض أن "سيد بكركي أعلن موقفه وتحدث عن ضرورة التمديد لقائد الجيش من باب الموقف الوطني والحرص على موقع الرئاسة، وهو يشعر بأن أمرا ما يحاك، ولديه شكوك في موضوع التمديد لقائد الجيش، لكنه ينتظر اتضاح النوايا. وإذا حدث أي التفاف على مواقف بكركي لكل حادث حديث".



وأشار غياض إلى أن الراعي يحذر من تصوير الموضوع كأنه صراع ماروني - ماروني لتمرير مخططات ما، في ظل لعبة سياسية لم تعد شريفة بنظر البطريرك الراعي.