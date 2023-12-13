ميقاتي التقى وزراء خارجية فلسطين وإيران والأردن على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، خلال مشاركتهما في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا، وتم البحث في الوضع في غزة والمساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي عليها.



كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان، في مشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وسفيرة لبنان لدى سويسرا رلى نور الدين، وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومدير مكتب وزير الخارجية السفير وليد حيد . وقد تم تبادل الرأي في شأن الاوضاع في المنطقة.



واجتمع ميقاتي أيضا مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.