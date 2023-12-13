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أسعد درغام لـ"حوار المرحلة": تأخير التسريح لقائد الجيش على الأرجح سيكون الجمعة في مجلس الوزراء

أخبار لبنان
2023-12-13 | 15:49
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أسعد درغام لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: تأخير التسريح لقائد الجيش على الأرجح سيكون الجمعة في مجلس الوزراء
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أسعد درغام لـ"حوار المرحلة": تأخير التسريح لقائد الجيش على الأرجح سيكون الجمعة في مجلس الوزراء

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "قائد الجيش العماد جوزيف عون هو صديق له، ولكنه ينتمي في الوقت نفسه الى التيار الوطني الحر، قائلا: "نحن في الحياة نختار أصدقائنا الذين يمكن أن نختلف معهم بالسياسة وهذا حق".

وكشف في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أنه "نجح بعقد لقاء بين قائد الجيش ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سابقا أما اليوم فالأمور وصلت إلى مرحلة "اللا عودة" في ظل الخلافات السياسية".

وسئل: "لو كانت العلاقة الشخصية جيّدة بين جوزيف عون وباسيل، هل كان قبل بالتمديد؟"، فأجاب درغام: "العلاقة كانت وما زالت ممتازة بين باسيل واللواء عباس ابراهيم ومع ذلك هل قبل باسيل بالتمديد لابراهيم؟".

وعن تهم الفساد التي وجّهها باسيل الى قائد الجيش، قال درغام: "لا أريد أن أدخل في هذه الأمور الشخصية، وكنت أتمنى ألا يصل هذا السجال إلى هذا الحد من الحدّية ولكنه وصل".

ورأى درغام أن تأخير التسريح لقائد الجيش على الأرجح سيكون يوم الجمعة في مجلس الوزراء.

وردا على سؤال حول ما اذا كان سيحضر جلسة مجلس النواب غدا، أجاب النائب أسعد درغام: "غدا سأكون قريبا من المجلس النيابي".

وقال: "نحن كتيار وطني حر ماذا نشكّل في المجلس النيابي؟ يمكن التشريع بدوننا فنحن كتيار 16 نائبا"، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يفرض على التيار أي موقف معين.

ولفت الى أن "نواب "القوات" ذاهبون "متل الشطّار" الى الجلسة التشريعية غدا وأكثر من أضرّ بقضية التمديد لقائد الجيش هو اقتراح القانون الذي تقدمت به القوات".

وقال: "أعتقد ألا تمديد غدا في مجلس النواب وسنصل الى تأجيل التسريح في مجلس الوزراء وسنصل الى تقديم طعن من التيار أو الوزير المختص". وأضاف: "اذا تم قبول الطعن أو اذا لم يحصل التمديد، فأنا مع تعيين قائد للجيش".

رئاسيا، أكد النائب أسعد درغام أن باسيل غير مرشّح لرئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه في ظل هذا الوضع ليس لديه الحظوظ للوصول الى الرئاسة.
 
وأشار الى أن "حزب الله لديه هواجس كذلك "القوات" و"التيار" وحركة "أمل"، معتبرا "لا مجال الا بتبديد هذه الهواجس حتى نستطيع التوصل الى قواسم مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية". وأضاف: "المطلوب اليوم أن نتفق على مشروع وأن يأتي الرئيس لينفذ هذا المشروع".

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