شقير يزور نقيب المحامين في بيروت فادي المصري مهنئاً

هنّأ رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري بإنتخابه نقيباً للمحامين بحضور المحامي مروان سلام والمحامي سعد الدين الخطيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم النقابة والمحامين ومهنة المحاماة وترسيخ موقع النقابة في القضايا الوطنية.وتخلل اللقاء نقاش مطول حول الكثير من الأمور المتعلقة بالأوضاع في البلاد والاستحقاقات المختلفة، وكان توافق على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية عبر إنتخاب رئيس للجمهورية فوراً وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المجلس النيابي وتفعيل الحياة الديموقراطية في البلاد.ولفت شقير الى ان الوضع الإقتصادي وإعادة أموال المودعين شكل مادة نقاش أساسية، حيث كان هناك تطابق في وجهات النظر لا سيما في موضوع إعادة الودائع الذي يعتبر من الأولويات الأساسية لدى الطرفين والضغط على السلطة وجميع المعنيين لوضع برنامج واضح لإعادتها، كما كان تشديد على ضرورة حماية وتحفيز القطاعات الإقتصادية والمهن الحرة التي تشكل ركيزة صمود البلد ونهوضه.وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إستمرار التواصل والتعاون وتفعيله بين الجانبين في مختلف القضايا المطروحة ذات الإهتمام المشترك.