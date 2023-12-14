ضاهر لبري: أطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا

شدد النائب ميشال ضاهر، في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، على "اننا كنواب نتحمّل مسؤولية وطنية وتاريخية أمام الشعب اللبناني، وواجب علينا أن لا نترك قيادة المؤسسة العسكرية للمجهول .أتقدّم منك دولة الرئيس وأطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا وبخاصة اذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء غدًا بسبب فقدان النصاب على الأرجح ، كي نحافظ على هيبة المؤسسة العسكرية ومعنويات جنودها".