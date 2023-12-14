الراعي عرض للأوضاع مع فرونتسكا

الراعي عرض للأوضاع مع فرونتسكا

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى عرض الأوضاع الراهنة محليًا وإقليميًا.



كما استقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الآباتي هادي محفوظ، ثم سفيرة الأرجنتين الجديدة في لبنان ماريا فرجينيا ريس قطار.