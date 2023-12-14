ميقاتي عرض الأوضاع مع سفير ألمانيا واستقبل نوابًا

ميقاتي عرض الأوضاع مع سفير ألمانيا واستقبل نوابًا



إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل-شتيلفريد في السرايا اليوم، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.



كما استقبل وفدًا من نواب عكار ضم: وليد البعريني، محمد سليمان، واحمد الخير.



كذلك، إستقبل كلًا من النائبين ميشال الضاهر وقاسم هاشم.