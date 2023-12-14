وزارة الاتصالات: لإعادة وصل الاشتراكات الهاتفية المقطوعة وعدم قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع في المناطق الجنوبية

أصدرت وزارة الاتصالات مذكرة تقضي بإعادة وصل الاشتراكات الهاتفية المقطوعة وعدم قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع في المناطق الجنوبية التي تتعرض للقصف الاسرائيلي ضمن الاقضية التالية: صور - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا - النبطية، وذلك حتى اشعار آخر.