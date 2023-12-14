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بو حبيب: توافقت مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح

أخبار لبنان
2023-12-14 | 10:29
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بو حبيب: توافقت مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح
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بو حبيب: توافقت مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح

بو حبيب: توافقت مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح

أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه في جنيف وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو أننا "توافقنا على أهمية عمل لبنان وقبرص سويًا ومع سائر الشركاء لإيجاد حلول مستدامة لأزمة النزوح السوري."

وقال: "نتفهم الصعوبات التي تواجهها قبرص أيضًا في مسألة النزوح السوري، وسبق للبنان أن حذر الشركاء الأوروبيين من خطورة هذا الملف علينا جميعًا."

وأشار إلى أنه توافق مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح.

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