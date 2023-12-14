جمعية الصناعيين تهنىء العمال بإقرار المعاش التقاعدي

جمعية الصناعيين تهنىء العمال بإقرار المعاش التقاعدي

رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين بإقرار مجلس النواب قانون التقاعد والحماية الإجتماعية (المعاش التقاعدي)، معتبرة أن ذلك يشكل نقلة نوعية في موضوع الحماية الإجتماعية في لبنان، خصوصًا أنه يوفر مظلة حماية إجتماعية للمضمونين وللمتقاعدين بشكل خاص، في ظل هذه الظروف المالية والإقتصادية الإجتماعية البالغة الصعوبة.



وأكدت جمعية الصناعيين أن هذه الخطوة المباركة أتت ثمرة نضال طويل وتعاون وثيق بين القطاع الخاص والإتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية وبمواكبة حثيثة لمنظمة العمل الدولية التي عملت بشكل متواصل وبذلت جهودًا جبارة لوضع أسس هذا القانون وصولًا إلى خواتيمه السعيدة.



وتوجهت الجمعية بالشكر لجميع من ساهم وواكب هذا الإنجاز الإجتماعي الكبير، متقدمةً بالتهنئة والمباركة للعمال.