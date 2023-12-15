بو حبيب شكر المانيا على عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان بقيمة ٩١ مليون يورو

شكر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه في برلين وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز انان بحضور سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب، المانيا على عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان بقيمة ٩١ مليون يورو.



والتقى بوحبيب عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالماني النائب بول زيمياك حيث شكره بإسم لبنان على موقفه بالامس في جلسة البرلمان لجهة مطالبة السلطات الالمانية بأهمية أخذ الهواجس اللبنانية بعين الاعتبار في مسألة النزوح السوري، ودعوته لزيادة دعم المانيا للجيش اللبناني.

