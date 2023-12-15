الأسمر يزور شقير على رأس وفد من الإتحاد العمالي ويشكره على وقوفه الى جانب القضايا العمالية

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفداً من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر ومشاركة نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه وأمينه العام سعد الدين حميدي صقر وبحضور أمين سر الهيئات الفونس ديب، حيث شكر الوفد شقير على وقوفه الى جانب القضايا العمالية وخصوصاً قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي تم إقراره في مجلس النواب أمس والذي يعتبر إنجازاً كبيراً للعمال وللمجتمع الإقتصادي اللبناني.ونوه الأسمر بمواقف شقير والتعاون الإيجابي الذي تم إرساؤه بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والذي أثمر الكثير خلال الفترة الماضية على مستوى الأجور والتقديمات الإجتماعية وأخيراً وليس آخراً إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية.وتوجه الأسمر الى شقير بالقول: "موقفك مشرف، نشكرك على تعاونك، والى مزيد من التعاون بما يحقق مصلحة العمال واصحاب العمل".ورد شقير شاكراً الأسمر والوفد المرافق على زيارتهم، مشيداً بالتعاون البناء بين شركاء الانتاج والذي أنتج الكثير من الخطوات العملية والمهمة للعمال والتي من الممكن ان لا تحصل لولا هذا التعاون، وآخرها إقرار قانون المعاش التقاعدي الذي يعتبر حدثاً استثنائياً والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في توفير الآمان الإجتماعي للعمال.وأكد شقير حرصه الشديد على استمرار مسيرة التعاون الإيجابي بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، لـ"حماية عمالنا ومؤسساتنا والحفاظ على مصالحهم على حد سواء".