بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

أدرجت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 6 بنود جديدة على جدول أعمال الجلسة التي كان من المقرر انعقادها اليوم وأرجئت الى صباح يوم الثلاثاء المقبل في 19 كانون الأول الحالي.