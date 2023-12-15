الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري : كل اللبنانيين من دون استثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد
أخبار لبنان
2023-12-15 | 09:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بري : كل اللبنانيين من دون استثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء، أن كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و"ما حدا يزيد على الثاني".
واشار بري إلى أن الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا رابعا، لكن المجلس النيابي لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، وأوضح أننا " قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يوم واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ".
أخبار لبنان
بري
مجلس النواب
التمديد لقائد الجيش
التالي
أسرار الصحف 15-12-2023
السفير المِصريّ لدى لبنان: مِصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:53
مجلس النواب يصادق على التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
أخبار لبنان
10:53
مجلس النواب يصادق على التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
0
آخر الأخبار
09:56
جورج عدوان من مجلس النواب: بدون أدنى شك فإن تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش واليوم الانتصار هو للدستور والقانون ونحن لم نشرّع وجئنا لقانون واحد نعتبره مصلحة وطنية عليا
آخر الأخبار
09:56
جورج عدوان من مجلس النواب: بدون أدنى شك فإن تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش واليوم الانتصار هو للدستور والقانون ونحن لم نشرّع وجئنا لقانون واحد نعتبره مصلحة وطنية عليا
0
أخبار لبنان
2023-12-14
ضاهر لبري: أطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا
أخبار لبنان
2023-12-14
ضاهر لبري: أطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا
0
آخر الأخبار
2023-12-13
جعجع: ننظر بريبة كبرى تجاه الجلسة التي دعا اليها ميقاتي وبرأي محور الممناعة "ركض على مجلس الوزراء" عندما شعر بأن التمديد سيحصل في مجلس النواب بقانون لتأجيل تسريح قائد الجيش بتمديد تقني قابل للطعن
آخر الأخبار
2023-12-13
جعجع: ننظر بريبة كبرى تجاه الجلسة التي دعا اليها ميقاتي وبرأي محور الممناعة "ركض على مجلس الوزراء" عندما شعر بأن التمديد سيحصل في مجلس النواب بقانون لتأجيل تسريح قائد الجيش بتمديد تقني قابل للطعن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:34
جعجع: سأدخل إلى فترة الأعياد وضميري مرتاح نسبياً بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي
أخبار لبنان
12:34
جعجع: سأدخل إلى فترة الأعياد وضميري مرتاح نسبياً بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي
0
أمن وقضاء
12:23
توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة سيارات في العاصمة والضواحي
أمن وقضاء
12:23
توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة سيارات في العاصمة والضواحي
0
أخبار لبنان
12:12
إضاءة شجرة الميلاد في ساحة الشهداء... عبود: احتفاليتنا اليوم للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم
أخبار لبنان
12:12
إضاءة شجرة الميلاد في ساحة الشهداء... عبود: احتفاليتنا اليوم للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم
0
أخبار لبنان
11:45
بوحبيب التقى نظيرته الألمانية: ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار ١٧٠١
أخبار لبنان
11:45
بوحبيب التقى نظيرته الألمانية: ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار ١٧٠١
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-12-02
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
فنّ
2023-12-02
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
0
أخبار لبنان
2023-07-26
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
2023-07-26
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
0
منوعات
2023-12-13
اختطاف "دي جي" مشهور في هذا البلد... عذبوه بأشنع الطرق وهذا ما أظهره التشريح!
منوعات
2023-12-13
اختطاف "دي جي" مشهور في هذا البلد... عذبوه بأشنع الطرق وهذا ما أظهره التشريح!
0
خبر عاجل
2023-12-10
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
خبر عاجل
2023-12-10
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:25
استئناف الجلسة التشريعية... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:25
استئناف الجلسة التشريعية... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
مدن حول العالم تطلق احتفالات عيد الميلاد
تقارير نشرة الاخبار
08:12
مدن حول العالم تطلق احتفالات عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
هجوم جديد للحوثيين في البحر الاحمر
تقارير نشرة الاخبار
08:02
هجوم جديد للحوثيين في البحر الاحمر
0
أخبار لبنان
07:58
آخر التطورات على الجبهة الجنوبية
أخبار لبنان
07:58
آخر التطورات على الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
العسكريون المتقاعدون يتحركون في الشارع..
تقارير نشرة الاخبار
07:55
العسكريون المتقاعدون يتحركون في الشارع..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تفاصيل تعذّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تفاصيل تعذّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
اسرائيل تكثّف القصف في غزة لا سيّما "خان يونس" ورفَح (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
06:56
اسرائيل تكثّف القصف في غزة لا سيّما "خان يونس" ورفَح (فيديو)
0
أخبار دولية
04:46
مستشار الأمن القومي الأميركي: من غير "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل
أخبار دولية
04:46
مستشار الأمن القومي الأميركي: من غير "الصواب" أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل
0
أخبار دولية
00:54
المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
أخبار دولية
00:54
المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:18
المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
خبر عاجل
09:18
المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
2
منوعات
16:13
حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:13
حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!
3
خبر عاجل
06:15
تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
خبر عاجل
06:15
تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
4
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
5
صحف اليوم
00:16
صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)
صحف اليوم
00:16
صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)
6
اقتصاد
02:05
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:05
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
7
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
8
فنّ
04:43
محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة
فنّ
04:43
محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More