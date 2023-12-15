بري : كل اللبنانيين من دون استثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء، أن كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و"ما حدا يزيد على الثاني".واشار بري إلى أن الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا رابعا، لكن المجلس النيابي لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، وأوضح أننا " قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يوم واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ".