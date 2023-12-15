سوق الميلاد في جامعة الروح القدس جمعت بين أسرة الجامعة والزوار في جو من الفرح والترفيه

إفتتحت جامعة الروح القدس - الكسليك سوق الميلاد Christmas Market بنسختها الثانية التي ينظمها مكتب شؤون الطلاب فيها، في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلسها وأسرتها التعليمية والإدارية والطلابية وعدد من الزائرين.وشارك في هذه السوق أفراد من أسرة الجامعة لعرض أعمالهم الصغيرة وبيع منتجاتهم المتنوعة التي تلبي حاجات الزائرين، من مونة ومأكولات وحلويات ومشروبات وأشغال يدوية وغيرها من المنتجات التي يمكن إختيارها كهدايا في موسم الميلاد.واستهل الإحتفال بدخول موكب عيد الميلاد الذي قدم عرضًا موسيقيًا نشر أجواء من الفرح والترفيه وسط الحضور.هذا وقد لبست الجامعة حلة الميلاد، فانتشرت الزينة المميزة والأضواء وأشجار الميلاد والمغارة في أرجائها كافة.وقد استمتع الحضور بشكل كبير بالأجواء الإحتفالية والموسيقى والعروض الترفيهية وخاصة الأطفال. وتميزت الأجنحة بزينتها الجميلة التي أضفت جوًا مميزًا على المناسبة.وتستمر هذه السوق لغاية ١٧ كانون الأول، وتفتتح أبوابها للعموم من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الحادية عشرة مساء، وتمكن الزائرين من شراء المنتجات المحلية والإستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، إضافة إلى أمسية ميلادية في 15 الحالي، على أن تصبح هذه السوق مناسبة سنوية في الجامعة للإحتفال بالميلاد بطريقة مميزة.