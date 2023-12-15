تيار المستقبل: تجميد عضوية ميرفت نحاس

أعلن "تيار المستقبل" تجميد عضوية ميرفت نحاس كعضو في التيار وكمنسقة عامة مركزية لشؤون المجتمع المدني.



وقال في بيان: "في ضوء ما ورد في كتب ومذكرات ومراسلات وقرارات وتحقيقات وإشارات قضائية ذات طابع رسمي وأمني، وبعد أخذ إفادتها تنظيميا، قررنا تجميد عضوية السيدة ميرفت نحاس كعضو في التيار وكمنسقة عامة مركزية لشؤون المجتمع المدني عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 56 من النظام الداخلي، وإحالة ملفها على أمين سر هيئة الإشراف والرقابة لإحالته على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 56".