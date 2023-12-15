بوحبيب التقى نظيرته الألمانية: ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار ١٧٠١

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في برلين، نظيرته الألمانية أنلينا بربوك، في حضور سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب.



وعلى الأثر، شكر بوحبيب لـ"السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل". وقال: "ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار ١٧٠١، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية".



وأشار إلى أن لا سلام شامل من دون الفلسطينيين. وقال: "إن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا".



وأضاف: "أجرينا حوارا صريحا وشفافا حول مسألة النزوح، ونبهنا إلى أن هذا التحدي بدأ يهدد أوروبا لأنها الوجهة النهائية لطالبي اللجوء بحثا عن الفرص الاقتصادية".