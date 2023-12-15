إضاءة شجرة الميلاد في ساحة الشهداء... عبود: احتفاليتنا اليوم للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم

عبود: بيروت سوف تستمر بالحياة

أضاء محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس البلدية عبدالله درويش ورئيس جمعية بيروت اووردز محمد حلواني في حضور عدد من أعضاء المجلس البلدي والفنانين والإعلاميين شجرة الميلاد في ساحة الشهداء، في احتفال رمزي بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيب من حلواني بالمحافظ عبود وبرئيس البلدية ثم رتل الفنان رواد رعد ترتيلة ليلة الميلاد.



وألقى المحافظ عبود كلمة، قال فيها: "احتفاليتنا اليوم بعيد الميلاد المجيد في وسط بيروت وقرب تمثال الشهداء، هي للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم".



وأشار الى أن "الاحتفال متواضع وبعيد عن البذخ وهو احتفال رمزي، أحببنا من خلاله ان نؤكد أن بيروت سوف تستمر بالحياة وأنها تريد أن تعيد على الرغم من حالة الحرب التي يعيشها لبنان والمنطقة، ولكن استمرار الاحتفال بعيد الميلاد هو تأكيد على نبض هذه الحياة، ونوجه النداء الى جميع المغتربين وجميع أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج للاحتفال في هذا العيد والقدوم إلى لبنان وزيارة اهلهم وارتياد الفنادق والمطاعم وبذل ذاتهم من أجل هذا البلد، حتى يتمكن من الصمود ويشعر أبناءه بالعيد".



وأعرب عن أمله في أن يكون مستقبل لبنان أفضل مما هو الحال اليوم.