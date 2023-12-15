جعجع: سأدخل إلى فترة الأعياد وضميري مرتاح نسبياً بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي

جعجع: نحن كنّا ولا نزال ضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه سيدخل إلى فترة الأعياد وضميري مرتاح نسبياً بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.



وقال جعجع: "قمنا بواجباتنا على أفضل ما يكون، وأنا سعيد لأننا قمنا بشيء جيّد للمواطن على أمل أن نستمر في عملنا لتحسين وضع المواطن اللبناني".



واعتبر جعجع أنه "إذا أراد الرئيس نبيه برّي إكمال معروفه، فعليه الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، قائلا" "نحن كنّا ولا نزال ضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية. وأنا أشكر نواب المعارضة وكل من عمل على التجديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي".



وأضاف: "أمور كثيرة فرطت في البلد باستثناء مؤسسة الجيش وهمنا الأساسي أن تبقى المؤسسة ثابتة ومستمرة وهذا ما دفعنا بالسير بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون. نهنئ الجميع بهذا الانجاز وسنبقى دائماً حاضرين لما فيه خدمة لبنان ومصلحته".