مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية

بعيد اعلان اقرار مشروع تأخير تسريح القيادات الأمنية، اشتعل عدد من المناطق اللبنانية ومنها القصر في بعلبك الهرمل وطرابلس في الشمال بالاحتفالات واطلاق الرصاص في الهواء.