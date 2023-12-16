الصادق للـLBCI: المجلس النيابي أثبت أمس أنه قادر على المحافظة على لبنان

شدد عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب وضاح الصادق على أن المجلس النيابي أثبت أمس أنه قادر على المحافظة على لبنان وعلى أمنه واستقراره، وذلك مع التمديد لقادة الاجهزة الامنية، خصوصا قائد الجيش، لمدة سنة.



وأكد الصادق في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أننا لسنا في مكان لتسجيل أهداف ونقاط.



وأكد أنهولا يمكن التعامل مع البلد كما سمعنا في مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر النائب جيران باسيل الذي أبدى به عدم اكتراثه اذا التمديد قانوني أم لا.



ورأى الصادق أن قرار تعطيل البلد لم يعد بيد باسيل.



واعتبر في المقابل، أنه يحب الاقتناع بضرورة بناء المؤسسات، مشيرا إلى أن قوى المعارضة يمكنها أن تخرق.