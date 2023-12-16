الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وائل أبو فاعور للـLBCI: لولا الادارة "الحكيمة" من قبل بري "لم نصل الى ما وصلنا اليه"

أخبار لبنان
2023-12-16 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وائل أبو فاعور للـLBCI: لولا الادارة &quot;الحكيمة&quot; من قبل بري &quot;لم نصل الى ما وصلنا اليه&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وائل أبو فاعور للـLBCI: لولا الادارة "الحكيمة" من قبل بري "لم نصل الى ما وصلنا اليه"

علّق عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على قرار التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، قائلا: "نحن راضون على هذا الموضوع. ونحن كنا من مجموعة من الكتل النيابية التي كانت تسعى الى هذا الموضوع تحت عنوان ضمان الاستمرارية والاستقرار في الأجهزة العسكرية والأمنية".

واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن ما حصل بالأمس يجب عدم أخذه على محمل ادعاء الانتصارت من قبل أي طرف من الأطراف.

رأى أنه لولا الادارة "الحكيمة" من قبل الرئيس نبيه بري "لم نصل الى ما وصلنا اليه"، مشيرا الى الطريقة التي أدار بها الرئيس بري الجلسة وإبقاء نوابه في المجلس النيابي.

وكشف أبو فاعور أن هناك مظلة من الاتصالات الدولية والمحلية التي أمنت حصول ما حصل في مجلس النواب، لافتا الى أن الأمر لا يعود فقط الى اجتهاد النواب. وأوضح أن الاتصالات كانت من "اللجنة الخماسية" وغيرها.
 
وقال: "منذ زيازة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان كانت هناك اتصالات على أعلى المستويات".
 
وأشار الى أن ما حصل يؤشر الى إمكانية حصول تسوية قادمة في موضوع في رئاسة الجمهورية.
 
وردا على سؤال، قال: "سنواصل المطالبة بتعيين مجلس عسكري كامل من ضمنه رئيس الأركان".
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

وائل أبو فاعور

التمديد

قائد الجيش

بري

LBCI التالي
باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود
الصادق للـLBCI: المجلس النيابي أثبت أمس أنه قادر على المحافظة على لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-12-14

ضاهر لبري: أطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-13

جعجع: ننظر بريبة كبرى تجاه الجلسة التي دعا اليها ميقاتي وبرأي محور الممناعة "ركض على مجلس الوزراء" عندما شعر بأن التمديد سيحصل في مجلس النواب بقانون لتأجيل تسريح قائد الجيش بتمديد تقني قابل للطعن

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-13

ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

LBCI
أخبار لبنان
05:07

باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:39

إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:10

مذكرة لميقاتي قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت

LBCI
أخبار لبنان
05:43

المطران عبد الساتر: لبنان يحتاج إلى سلام أساسه الوحدة والمشاركة في الحكم والمسؤوليّة

LBCI
أخبار لبنان
05:25

الرأس المدبّر لعصابة سرقة درّاجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:46

ناسا تنشر صورة لـ"أقوى توهج شمسي" منذ 6 سنوات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-14

بعد ثلاث سنوات من العذاب... ليليان شعيتو تننصر على إجرام إنفجار الرابع من آب

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-15

أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": 7 تشرين الأول هو تاريخ مفصلي في الصراع العربي الاسرائيلي وسيبنى عليه الكثير من الأمور

LBCI
صحة وتغذية
09:05

إليكم أنواع الزهور القابلة للأكل وفوائدها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:07

باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود

LBCI
أخبار دولية
04:58

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً

LBCI
أخبار دولية
14:01

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:48

الذكاء الإصطناعي يكتب كتبًا والعالم الرقمي يحتل مكانه في معرض جدة للكتاب

LBCI
أخبار دولية
13:46

من أوسلو... دعوة إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة وتصاعد الخلاف الأميركي الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التوتر على الجبهة الجنوبية مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

منتدى اللاجئين... وعود تنتظر التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طارت جلسة مجلس الوزراء... ليتشرّع التمديد لقائد الجيش من ساحة النجمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:18

المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة

LBCI
منوعات
13:30

هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!

LBCI
حال الطقس
23:52

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟

LBCI
أخبار دولية
04:58

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:24

مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية

LBCI
خبر عاجل
06:25

مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة

LBCI
أخبار دولية
08:32

القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
14:01

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More