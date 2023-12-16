وائل أبو فاعور للـLBCI: لولا الادارة "الحكيمة" من قبل بري "لم نصل الى ما وصلنا اليه"

علّق عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على قرار التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، قائلا: "نحن راضون على هذا الموضوع. ونحن كنا من مجموعة من الكتل النيابية التي كانت تسعى الى هذا الموضوع تحت عنوان ضمان الاستمرارية والاستقرار في الأجهزة العسكرية والأمنية".



واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن ما حصل بالأمس يجب عدم أخذه على محمل ادعاء الانتصارت من قبل أي طرف من الأطراف.



رأى أنه لولا الادارة "الحكيمة" من قبل الرئيس نبيه بري "لم نصل الى ما وصلنا اليه"، مشيرا الى الطريقة التي أدار بها الرئيس بري الجلسة وإبقاء نوابه في المجلس النيابي.



وكشف أبو فاعور أن هناك مظلة من الاتصالات الدولية والمحلية التي أمنت حصول ما حصل في مجلس النواب، لافتا الى أن الأمر لا يعود فقط الى اجتهاد النواب. وأوضح أن الاتصالات كانت من "اللجنة الخماسية" وغيرها.

وقال: "منذ زيازة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان كانت هناك اتصالات على أعلى المستويات".

وأشار الى أن ما حصل يؤشر الى إمكانية حصول تسوية قادمة في موضوع في رئاسة الجمهورية.