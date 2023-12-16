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بخاش بحث في باريس سبل التعاون بين نقابة اطباء لبنان والنقابات الفرنسية للاستفادة من التطور الفرنسي
أخبار لبنان
2023-12-16 | 05:18
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بخاش بحث في باريس سبل التعاون بين نقابة اطباء لبنان والنقابات الفرنسية للاستفادة من التطور الفرنسي
شرح نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش، في العاصمة الفرنسية باريس لرئيس المجلس الوطني لنقابات الأطباء الفرنسية فرنسوا ارنو ومسؤول العلاقات الاوروبية والعالمية في المجلس فيليب كاتالا والأمين العام للجمعية الفرنسية للأطباء من اصول لبنانية جورج نصر، آلية العمل في نقابة أطباء لبنان وسبل التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.
وأشار بخاش، بعد اللقاء، إلى أن زيارته للمجلس الوطني لنقابات الأطباء الفرنسية تأتي في سياق تنظيم قمة الطب الفركوفوني التي ستنعقد صيف ٢٠٢٤ والتي ستشكل انطلاقة جديدة لأطباء الفركوفونية ودولها لناحية السياسات الصحية المشتركة.
وأوضح أنه كان لا بد من شرح آلية العمل في نقابة أطباء لبنان في بيروت والتزامها بمعايير العمل النقابي وحرصها على مصلحة الطبيب والمريض.
وتطرق المجتمعون الى سبل المزيد من التعاون بين نقابة لبنان والنقابات الفرنسية بغية الاستفادة من التطور الفرنسي في عالم الطب والصحة.
أخبار لبنان
نقابة أطباء لبنان
بخاش
الطب
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