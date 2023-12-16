الرأس المدبّر لعصابة سرقة درّاجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

رصدت القوى الامنية عصابة يقوم أفرادها بسرقة الدراجات الآلية من المناطق الممتدة على طريق نهر ابراهيم، وتنفّذ عمليات سرقة من داخل المنازل عن طريق التسلّق.



وباشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هوياتهم ومن بينهم الرأس المدبر للعصابة ويدعى: - خ. أ. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومطلوب للقصاء بموجب مذكرات عدلية تقضي بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبّدة.



وبتاريخ ٥-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخرين بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في المناطق الممتدة على طريق نهر ابراهيم، كما اعترف بتنفيذه عملية سرقة مبالغ مالية وهواتف خلوية من داخل منزل في محلة زلحمايا-حالات، حيث دخله عن طريق التسلق أثناء نوم أصحابه، بالإضافة إلى قيامه بعدة محاولات سرقة برفقة آخرين بطريقة مشابهة ولكنها باءت فشلت، كما وبتعاطي المخدرات.