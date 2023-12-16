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المطران عبد الساتر: لبنان يحتاج إلى سلام أساسه الوحدة والمشاركة في الحكم والمسؤوليّة
أخبار لبنان
2023-12-16 | 05:43
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المطران عبد الساتر: لبنان يحتاج إلى سلام أساسه الوحدة والمشاركة في الحكم والمسؤوليّة
اعتبر رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، أن لبنان، الذي كان وطنًا واحدًا لشعب واحد يتميّز عن باقي شعوب المنطقة بعيشه المشترك على الرغم من تنوّعه الديني والثقافي، والذي كان رسالة وشهادة لعظمة الإنسان والدين وملتقى الثقافات، ها هو اليوم يتحوّل إلى أوطان بقياس الطائفة والحزب، وحتى بقياس الحيّ.
ورأى، خلال افتتاح الجامعة الأنطونية تساعية الميلاد، أن اللبنانيين صاروا شعوبًا تستقوي على بعضها البعض وتتمسّك بالتطرّف الديني والسياسي وتنعزل في بقع لا جسور بينها تحت سلطة حكّام لا يعنيهم سوى زيادةِ ثرواتهم ونفوذهم وتسلّطهم.
ولفت المطران عبد الساتر، إلى أن "حكّامنا يشدّون العصب ويحرّضون على الآخر في العلن ويتشاركون وإيّاه في الخفاء، الصفقات والأرباح، كما يعزِّزون الانقسامات أحيانًا ويسعون خلف الهيمنة أحيانًا أخرى".
وشدد على أن شعب لبنان يحتاج إلى السلام قبل كل شيء، إلى سلامٍ أساسه الوحدة والمشاركة في الحكم وفي المسؤوليّة، مؤكدا ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريَّة حتى لا تعمل الدولة من دون رأسها ومن دون مكوّن أساسي فيها.
ودعا المطران عبد الساتر الحكام إلى احترام الصيغة اللبنانية والقانون، والعمل من أجل الوحدة بعيدًا عن الهيمنة، والمحاربة في ما بينهم بصدق من أجل خير البلد بالاضافة إلى الامتناع عن إثارة النعرات، كما التشجيع على التقارب وعلى التعاون بين أبناء الشعب الواحد من أجل بناء بلدهم.
أخبار لبنان
المطران عبد الساتر
سلام
انتخاب رئيس
حكم
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