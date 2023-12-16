إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى لبنان

أرجأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا زيارتها الى لبنان.



وقد أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI، ألا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة.