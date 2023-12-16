بلدية زحلة المعلقة افتتحت قريتها الميلادية

افتتحت بلدية زحلة المعلقة قرية الميلاد بحديقة الشعراء "الممشية"، وذلك بمشاركة نواب المدينة وأساقفتها وفعالياتها، لتنضمّ الى قوافل القريات الملادية في زحلة التي وصل عددها الى خمسة عشر.