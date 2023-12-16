بوشكيان: الصناعي الذي يوظّف سوريًا من دون أوراق يعرّض مصنعه للإقفال

حذّر وزير الصناعة، في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوشكيان، أصحاب المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية، من "عدم إستخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها."



وقال:" تتثبّت الوزارة من التزام الصناعيين بهذا التعميم، عبر التشدّد بمنح التراخيص أو تجديد الشهادة الصناعية".



وأشار إلى أنّ الوزارة تتّخذ الإجراءات والتدابير في حقّ المخالفين.



وأكّد أنّ الصناعيين مسؤولون تجاه الوطن ولا يأخذون أيّ قرار على حساب الاقتصاد الوطنيّ، و"أنّهم يؤمّنون أكثر الفرص والمجالات المتاحة، لتوظيف الشباب اللبنانيّ المتخصّص واليد العاملة اللبنانية الماهرة وصاحبة الخبرة."



ورأى بوشكيان أنّ تجاوب القطاع الخاص مع قرارات القطاع العام هو الذي يحمي هذه الإجراءات ويضعها موضع التطبيق، بموازاة الرقابة الرسمية.