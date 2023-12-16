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كازينو لبنان كرّم الإعلاميين والمكاري: العالم أثبت كم أنّ للاعلام قيمة وحرب غزة اثبتت أنه أساسيّ
أخبار لبنان
2023-12-16 | 08:18
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كازينو لبنان كرّم الإعلاميين والمكاري: العالم أثبت كم أنّ للاعلام قيمة وحرب غزة اثبتت أنه أساسيّ
أثبت كازينو لبنان انه الجامع للبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.
وهذا ما بدا واضحًا، في العشاء التكريميّ، الذي دعا إليه رئيس مجلس الادارة رولان الخوري وفريق عمله الإعلاميّ، لإعلاميين مكرمًا إيّاهم، وذلك برعاية وزير الاعلام زياد مكاري.
وأثنى على التضحيات والدور الذي يقوم به الإعلام في نقل الحقيقة للمواطنين، وقد أحيى الفرسان الأربعة السهرة بجو وطنيّ جامع من خلال اغانيهم وحمل الجميع العلم اللبنانيّ ملوحين ومرددين مع أعضاء الفرقة أنّه "مهما مرّ علينا من ظروف قاسية إلّا أنّ النان راجع يتعمر بهمة المخلصين من ابنائه."
وألقت مسؤولة الإعلام، في الكازينو، رنا وهبة كلمة رحبت فيها بإعلام لبنان.
وقالت: "تتشرف إدارة كازينو لبنان بحضوركم معنا رغم الأحداث المحزنة. ولقاؤنا الليلة هو ثمرة العلاقة المميزة معكم كمؤسسة سياحية وطنية، اضاءتم عليها ورفعتم رايتها ونجاحها نحو العالمية عبر موؤسساتكم الإعلامية."
ورحّب رئيس مجلس الإدارة رولان الخوري بالإعلاميين.
وأثنى على تضحياتهم للحفاظ على رسالتهم، رغم الصعوبات، التي يتعرضون لها.
وثمن تضحيات الشهداء الإعلاميين، الذين استشهدوا في الجنوب البنانيّ.
وأكد الخوري أنّ الحياة مستمر، رغم ما يعترضها من صعاب.
وأمل أن تحمل الايام المقبلة السلام والآمان والطمأنينة للبنانيين وخصوصًا للإعلاميين.
واعتبر مكاري أنّ السياسة اللبنانية انفلشت اليوم أمام أعين الجميع.
وأكّد أنّ المشهد، الذي حصل يلخص الكثير من الأمور وكيف "أنّ السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا."
واستشهد بجملة فرنسية لمورابو تقول بإنّ البلدان لا تزرع بسبب خصوبتها ولكن بسبب حريتها.
وأعرب عن سروره لوجود الجميع، في هذه السهرة، على الرغم من أنّ كل واحد له رأيه الخاص، أكان، في موضوع الحرية أو السياسة وحتى في مفهوم السيادة.
وتوجه إلى الإعلاميين بالقول: "أثبت العالم كم أنّ للإعلام قيمة في هذه الايام وحرب غزة اثبتت انه اساسيّ."
وأضاف: "لا أعتبر ان هناك شيء سيغير المعادلة في منطقتنا الا نقل الصورة الحقيقية لما يحصل وكوزير إعلام، منذ أن توليت المسؤولية، أقف إلى جانب الاعلاميبن، ومؤمن بوجود الدولة رغم ان البعض لم يعد يعترف بذلك، الا انه لا يمكننا ان نعيش الا تحت كنف الدولة ومؤسساتها مهما حصل."
ولفت إلى أنّ ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، "فصحيح اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية ولكن لا احد منا يريد ان يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون."
وتمنى على الاعلاميين الوقوف إلى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون للاعلام، مؤكدًا أنّ هذه الملاحطات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة إلى أخرى نطمح اليها. "لذلك المطلوب من الجميع ان نكون يدًا واحدة لكي نتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام يحمي الحريات وهذا الهدف الاساس من هذا القانون."
وأشار مكاري إلى أنّه عندما نقول الحرية نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه ارث كبير هو الارث الاعلاميّ والصحافيّ الذي نتمنى الا ينتهي."
وشكر رئيس مجلس ادارة الكازينو وفريقه الاعلامي على هذه اللفتة الكريمة في تكريم الاعلاميين مثنيا في الوقت عينه على النهضة التي وصلت اليها هذه المؤسسة.
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