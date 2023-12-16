الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منتدى البلديات عن اللجوء السوريّ... باسيل: اللبنانيون ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية
أخبار لبنان
2023-12-16 | 13:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
منتدى البلديات عن اللجوء السوريّ... باسيل: اللبنانيون ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية
نظّم "التيار الوطنيّ الحر" مؤتمرًا عن اللجوء السوريّ، بعنوان "اللجوء أزمة وجود بأبعاد خارجية وداخلية ودور البلديات."
وأوضح النائب جبران باسيل أنّ للبلديات دورًا يعوَّل عليه، في ظل العجز الحكوميّ والإداريّ والأمنيّ المتزايد، "وفي ظل المؤامرة الخارجية على لبنان."
وأشار إلى أنّ الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت اللاجئين وتموّل بقاءهم وأنها انتقلت إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها، بإقفال الحدود البحرية وفتح الحدود البريّة مع سوريا.
ورأى باسيل أنّ ما حصل من تمديد، في المجلس النيابيّ، هو في إطار استمرار هذه المؤامرة، التي "لم يتصدّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات."
واعتبر أنّها "في الأساس هي مسؤولية أجهزة الدولة الإدارية والأمنية المختصة، لكن عندما لا تقوم بعملها أو تُمنع من القيام به، عندئذٍ القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، لفعل ذلك."
وشدد على أنّه في حال التفاوض مع الدول المصرّة على ابقاء اللاجئين، في لبنان، فيجب عدم ترك البحر مقفلًا بشكل صارم.
وقال: "على مجلس النواب أن تكون اولويّته القوانين التي نقدّمها والتي تعالج موضوع اللاجئين بإعادتهم إلى بلدهم، بدل أن تكون أولويّته التمديد لحالة إبقائهم."
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الذي كان حاضرًا، في المؤتمر، إلى أنّه، منذ اليوم الأول لحضوره إلى الوزارة، شعر ولا يزال بأنّ هناك مشروعًا لدمج السوريين، في لبنان.
وأكّد حجار أنّه تسلّم، منذ يومين، في موضوع الجنوب، رسالة من UNHCR تعترض على عدم إستقبال اللاجئين في مراكز الإيواء.
كما أكّد وزير العمل، في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، خلال مشاركته أنّ "الموضوع مرتبط بوزارة العمل، ولكن على المقاربة أن تكون علمية وطنية، "وحذار أن نقاربه بمقاربة عنصرية."
وقال: "السوريون ضحايا قانون قيصر، الذي منعهم من الاستفادة من الاستثمار، وهناك مجالات تاريخيا، السوريون كانوا يشغلون بعض الاعمال ولكن الجديد انه بسبب قانون قيصر لم يستطيعوا فتح اعتمادات فلجاوا إلى أساليب أخرى."
ورأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، عبر مستشاره، أنّه "عندما فتح لبنان حدوده عقب الأزمة السورية، كان ذلك واجبًا إنسانيًا املته عليه قيمه برفض اللجوء والتوطين، إلّأ أنّ اللجوء بدأ يلقي بالأعباء الثقيلة، يكفي القول أن نصف سكان لبنان من اللاجئين."
ولفت رئيس جمعية الصناعيين جاك صراف داعيا إلى "توجيه إنذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان، تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها، لابد من منعها عن العمل في لبنان."
واعتبر رئيس الاتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر أنه "يجب اعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة فاعلة، وهناك مؤامرة على القطاع العام، حتى لا يكون فاعلا وبمرسوم الحوافز الذي يعد اشرنا الى موضوع العامل."
وفي الختام، صدر عن المجتمعين توصيات القاها منسق لجنة النازحين نقولا الشدراوي وجاءت على الشكل التالي:
1- الدعوة الى ورشة عمل في كل قضاء، عبر المحافظ أو القائمقام أو اتحاد البلديات، تجمع البلديات وممثّلي الأحزاب السياسية الفاعلة للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها و التي تنّظم وجود النازحين السوريين في القضاء.
2- العمل على تصنيف السوريين في لبنان من خلال البلديات والوزارات والأجهزة المعنية لتحديد صفة المواطنين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية وتصنيفهم وفق أوضاعهم القانونية (عامل أو نازح).
3- التشدّد من قبل البلديات في تطبيق القرارات الوزارية بما يتعلّق بمنع توسيع مجالات العمل للعمال السوريين وتمكين اللبنايين من استعادة فرص العمل التي فقدوها، وهو ما يقتضي شراكة مع أصحاب العمل والمؤسسات السياحية والخدماتية. والتشدّد في تطبيق توصيات الحكومة اللبنانية لجهة حصر العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة.
4- حث رؤساء البلديات على ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون البلديات، خصوصاً المادة 74 منه، حفاظاً على المصلحة العليا للبنان، بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية.
5- التعاون بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لضبط المعابر غير الشرعية وإزالة مخالفات النازحين السوريين، في النطاق البلدي.
6- الاستعانة بشرطة اتحاد البلديات لمؤازرة مخاتير القرى التي ليس فيها بلدية او البلديات الصغيرة التي لا تضمّ عدداً كافياً من عناصر الشرطة.
7- رفع مستوى التعاون بين الشرطة البلدية في البلدات الحدودية والجيش اللبناني، لمنع كل محاولات التسلّل للسوريين عبر الحدود البرية، خصوصاً أن أبناء هذه البلدات هم الأكثر دراية ومعرفة بكل نطاق بلدياتهم الجغرافي، بما فيها المعابر غير الشرعية.
8- الالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، لا سيما التعميم رقم 74 بتاريخ 12 أيلول 2023:
- الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة مرتبطة بالنازحين السوريين وتهريبهم عبر الحدود ضمن نطاقها.
- إزالة التعديات على البنى التحتية.
- التشدد بتطبيق قانون السير وضبط المخالفات ومنع اي تدخلات او وساطات من أي جهة كان.
كما ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 81 تاريخ 5 تشرين الأول 2023 لجهة منع قبول أي نوع من الهبات ( مشروطة أو غير مشروطة ) منعاً باتاً من أي جهة كانت ،في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يشجّع على بقائهم في لبنان.
9- الزام البلديات بوقف تأجير النازحين السوريين بشكل نهائي ومنع تشييد خيم في مخيمات النازحين، واقفال المحال التجارية المخالفة التي يشغلها سوريون خلافاً للقانون اللبناني.
10- اتخاذ اجراءات عقابية بحق المواطنين اللبنانيين المخالفين للتوصيات الرسمية، بما يشجّع على إبقاء النازحين السوريين في لبنان بدلاً من حثّهم على العودة الى بلادهم.
11- ضرورة أن تنجز البلديات عملية ملء النموذج الموحّد الذي تمّ توزيعه من قبل وزارة الداخلية والبلديات من أجل الحصول على المعلومات المتعلٌّقة بكل السوريين الموجودين في النطاق البلدي. والعمل، بناء على النتائج، على سحب بطاقة النزوح من غير مستحقّيها.
12- من واجب المخاتير تسجيل كل الولادات السورية في نطاق بلدته الجغرافي والتزام القانون اللبناني ورفض أي مغريات او رشى لإعطاء شهادات مكتومي قيد للمولودين الجدد. كما على المخاتير الامتناع عن منح إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم في البلدية.
13- إجراء تعداد دوري فصلي في البلديات للنازحين السوريين في نطاقها، بما يساهم في ضبط أوضاعهم ويقدّم صورة واضحة للدولة اللبنانية عن واقع النزوح على أراضيها.
14- المباشرة بتطبيق "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب في تموز 2020 من دون إبطاء أو تأجيل.
15- العمل مع الوزارات والبلديات على تفعيل تطبيق قوانين العمل والإقامة، وتفعيل التفتيش في وزارة العمل ووزارة الإقتصاد والبلديات كافة، واتخاذ العقاب القانوني الأقصى بحقّ المخالفين.
16- إنشاء لجنة متابعة مركزية تضم رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيسة دائرة العمالة السورية في وزارة العمل سمر عاصي، ممثلين من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية، منسق لجنة النازحين في التيار نقولا الشدراوي، وغيرهم من أصحاب الاختصاص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
باسيل
اللجوء السوري
التالي
دريان: المؤسسات العسكرية هي ضمانة وطنية للحفاظ على لبنان السيد الحر العربي المستقل
مصادر "اللقاء الديمقراطي" لـ"الأنباء" الالكترونية: لضرورة استكمال التمديد لقائد الجيش بخطوة أخرى في مجلس الوزراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:07
باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود
أخبار لبنان
05:07
باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود
0
آخر الأخبار
04:27
باسيل: الحكومة السورية بسبب أوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها فنحن الضحيّة الأولى
آخر الأخبار
04:27
باسيل: الحكومة السورية بسبب أوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها فنحن الضحيّة الأولى
0
آخر الأخبار
04:07
باسيل: لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين وهذه ليست عنصرية بل وطنية
آخر الأخبار
04:07
باسيل: لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين وهذه ليست عنصرية بل وطنية
0
آخر الأخبار
2023-12-15
سامي الجميل من مجلس النواب: لو جبران باسيل "حريص" على المؤسسة العسكرية كان قادرا عبر وزير الدفاع تأمين استمرارية المؤسسة عبر تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع
آخر الأخبار
2023-12-15
سامي الجميل من مجلس النواب: لو جبران باسيل "حريص" على المؤسسة العسكرية كان قادرا عبر وزير الدفاع تأمين استمرارية المؤسسة عبر تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
14:57
الجيش: دهم منزل مطلوب وضبط سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف في السوح – الهرمل
امن وقضاء
14:57
الجيش: دهم منزل مطلوب وضبط سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف في السوح – الهرمل
0
أخبار دولية
14:48
مقتل جنديّ إسرائيليّ وإصابة آخرَين في شمال إسرائيل
أخبار دولية
14:48
مقتل جنديّ إسرائيليّ وإصابة آخرَين في شمال إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ليلة عيد في شارع زغرتا…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ليلة عيد في شارع زغرتا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هل الإستحقاقات اللبنانية جزء من تبادل الرسائل السياسية في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هل الإستحقاقات اللبنانية جزء من تبادل الرسائل السياسية في المنطقة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
0
موضة وجمال
2023-12-07
متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات
موضة وجمال
2023-12-07
متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات
0
أخبار لبنان
06:39
إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى لبنان
أخبار لبنان
06:39
إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-14
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-14
في اليوم العالمي للسكري...كيف ننتبه على صحتنا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ليلة عيد في شارع زغرتا…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ليلة عيد في شارع زغرتا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تعقيدات جديدة تواجهها حكومة نتنياهو بسبب مقتل أسرى في القطاع بنيران صديقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تعقيدات جديدة تواجهها حكومة نتنياهو بسبب مقتل أسرى في القطاع بنيران صديقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هل الإستحقاقات اللبنانية جزء من تبادل الرسائل السياسية في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هل الإستحقاقات اللبنانية جزء من تبادل الرسائل السياسية في المنطقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في ختام "العام الجبراني" .. طبعة جديدة وفاخرة لكتاب النبي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في ختام "العام الجبراني" .. طبعة جديدة وفاخرة لكتاب النبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
علما الشعب تضيء شجرة العيد رغم الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:20
علما الشعب تضيء شجرة العيد رغم الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في حاصبيا...ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الصعوبات التعلمية تحت القصف
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في حاصبيا...ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الصعوبات التعلمية تحت القصف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
0
أخبار دولية
13:15
لم يدُم حكمه سوى ثلاث سنوات ونصف…رحيل أمير الكويت
أخبار دولية
13:15
لم يدُم حكمه سوى ثلاث سنوات ونصف…رحيل أمير الكويت
0
أخبار دولية
13:13
مشاهد رصدتها كاميرات "القسام" خلال اقتحام تجمّع لجنود الاحتلال شرق حجر الديك في قطاع غزة
أخبار دولية
13:13
مشاهد رصدتها كاميرات "القسام" خلال اقتحام تجمّع لجنود الاحتلال شرق حجر الديك في قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
23:52
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
حال الطقس
23:52
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
2
أخبار دولية
04:58
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
أخبار دولية
04:58
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
3
خبر عاجل
06:25
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
خبر عاجل
06:25
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
4
أخبار لبنان
06:10
مذكرة لميقاتي قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت
أخبار لبنان
06:10
مذكرة لميقاتي قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير الكويت
5
أخبار دولية
11:08
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"
أخبار دولية
11:08
أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"
6
فنّ
04:08
مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!
فنّ
04:08
مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!
7
فنّ
02:07
وفاة الممثل الكوميدي كيني ديفوريست عن عمر يناهز 37 عاماً!
فنّ
02:07
وفاة الممثل الكوميدي كيني ديفوريست عن عمر يناهز 37 عاماً!
8
فنّ
05:22
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
فنّ
05:22
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More