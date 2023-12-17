قاسم هاشم للـLBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي"... وفرنجية لا يزال مرشحنا

شدد النائب قاسم هاشم على أنه لا يمكن وضع نتائج الجلسة التشريعية بميزان الانتخابات الرئاسية، لافتا الى أن الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي".



ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن ما حصل فرضته ظروف البلد ومصلحة البلد بغض النظر عن وجهات نظر كل فريق.



وقال هاشم: "بموضوع الانتخابات الرئاسية، يبنى على هذه الجلسة في كيفية الاعداد والتفاهمات والتقارب الذي يمكن أن يؤسس لهذه المرحلة للبحث في موضوع رئاسة الجمهورية".



وأوضح أن "دعوة الرئيس نبيه بري للحوار كانت للتفاهم على مواصفات بدون أن يكون هناك فيتوهات انما التزام بمواصفات ومن تنطبق عليهم المواصفات ولم يكن هناك تمسك باسم معين ولكن للأسف البعض رفض منطق ومبدأ الحوار".



وأكد هاشم أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال مرشحهم "لأنه موضوع مبدئي ولم يكن نتيجة تقاطع معين".