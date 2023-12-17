الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم هاشم للـLBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي"... وفرنجية لا يزال مرشحنا

أخبار لبنان
2023-12-17 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم هاشم للـLBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها &quot;بميزان الجوهرجي&quot;... وفرنجية لا يزال مرشحنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاسم هاشم للـLBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي"... وفرنجية لا يزال مرشحنا

شدد النائب قاسم هاشم على أنه لا يمكن وضع نتائج الجلسة التشريعية بميزان الانتخابات الرئاسية، لافتا الى أن الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي".

ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن ما حصل فرضته ظروف البلد ومصلحة البلد بغض النظر عن وجهات نظر كل فريق.

وقال هاشم: "بموضوع الانتخابات الرئاسية، يبنى على هذه الجلسة في كيفية الاعداد والتفاهمات والتقارب الذي يمكن أن يؤسس لهذه المرحلة للبحث في موضوع رئاسة الجمهورية".

وأوضح أن "دعوة الرئيس نبيه بري للحوار كانت للتفاهم على مواصفات بدون أن يكون هناك فيتوهات انما التزام بمواصفات ومن تنطبق عليهم المواصفات ولم يكن هناك تمسك باسم معين ولكن للأسف البعض رفض منطق ومبدأ الحوار".

وأكد هاشم أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال مرشحهم "لأنه موضوع مبدئي ولم يكن نتيجة تقاطع معين". 

أخبار لبنان

للـLBCI:

الجلسة

التشريعية

الاعداد

"بميزان

الجوهرجي"...

وفرنجية

مرشحنا

LBCI التالي
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:33

قاسم هاشم للـ LBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي" للوصول الى النتائج الاخيرة وما حصل فرضته ظروف البلد بغض النظر عن موقف كل فريق

LBCI
آخر الأخبار
03:39

قاسم هاشم للـ LBCI: ما من اسم تقدّم على اسم في الملف الرئاسي حتى الآن وفرنجية لا يزال مرشحنا لأنه موضوع مبدئي

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-13

درغام لـ"حوار المرحلة": نواب "القوات" ذاهبون "متل الشطّار" الى الجلسة التشريعية غدا وأكثر من أضرّ بقضية التمديد لقائد الجيش هو اقتراح القانون الذي تقدموا به

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-16

وائل أبو فاعور للـLBCI: لولا الادارة "الحكيمة" من قبل بري "لم نصل الى ما وصلنا اليه"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟

LBCI
أخبار لبنان
08:00

على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية

LBCI
أخبار لبنان
07:51

إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
07:07

توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:39

وفاة سباح ماهر غرقاً بطريقة غامضة... قضية أثارت الجدل في هذا البلد

LBCI
صحة وتغذية
02:00

"الأنفلونزا الطويلة"... دراسة تكشف: مرضى الأنفلونزا أكثر عرضة للإصابة بمرض طويل الأمد!

LBCI
حال الطقس
2023-12-15

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟

LBCI
آخر الأخبار
02:34

المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو الاسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟

LBCI
أخبار لبنان
08:00

على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية

LBCI
أخبار لبنان
07:51

إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية

LBCI
فنّ
05:55

حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم

LBCI
أخبار لبنان
05:48

في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر

LBCI
أخبار دولية
04:23

وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:07

الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة

LBCI
أخبار دولية
03:29

الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

LBCI
أخبار دولية
14:45

نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:42

موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!

LBCI
أخبار دولية
11:08

أبو عبيدة يوجه رسالة لأميركا ويكشف سرا عن الجيش الاسرائيلي بعد مضي 70 يومًا على "طوفان الأقصى"

LBCI
منوعات
16:23

قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!

LBCI
حال الطقس
01:56

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:21

دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها

LBCI
صحف اليوم
23:51

مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية

LBCI
آخر الأخبار
15:01

نتنياهو: نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More