ميشال ضاهر: ملف رئاسة الجمهورية وُضِع على نار حامية

تشير المعطَيات الاخيرة الى أن ملفّ رئاسة الجمهورية قد وُضِع على نارٍ حامية على أمل ان نجري هذا الاستحقاق قبل نهاية الربيع المقبل. وفوْرَ انتخاب رئيس نذهب لتشكيل حكومة فاعلة تعيد بناء المؤسسات للبدء جدّيًا في عملية الإنقاذ ولنَطْوي صفحة سوداء من تاريخ هذا الوطن.
— Michel Daher (@mgdaher) December 17, 2023
تشير المعطَيات الاخيرة الى أن ملفّ رئاسة الجمهورية قد وُضِع على نارٍ حامية على أمل ان نجري هذا الاستحقاق قبل نهاية الربيع المقبل. وفوْرَ انتخاب رئيس نذهب لتشكيل حكومة فاعلة تعيد بناء المؤسسات للبدء جدّيًا في عملية الإنقاذ ولنَطْوي صفحة سوداء من تاريخ هذا الوطن.