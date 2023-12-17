في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر

بأجواء ميلادية بامتياز، قام عدد من الغطاسين بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر في جونية.



وهو تقليد يتكرر كل عام احتفالا بعيد الميلاد على طريقتهم الخاصة.