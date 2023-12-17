القداس السنوي لأكاديمية بشير الجميل

أقامت اكاديمية بشير الجميل قداسها السنوي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من أجل راحة نفس الرئيس الشهيد بشير الجميل وجميع الرفاق والشهداء، في كنيسة مار يوسف المطيلب. ترأس الذبيحة الالهية الخوري نايف الزيناتي خادم الرعية ومرشد الاكاديمية. تكلم الخوري نايف في عظته عن يوسف ومريم اللذين كانا يحلمان بتأسيس عائلة ولديهما مشروعهما الخاص وإذا بالله يتدخل في حياتهما من خلال الحلم ويحول مشروعهما وحلمهما الى حلم ومشروع الله، وأكمل عظته عن بشير الذي حلم بلبنان وزرع فينا هذا الحلم اللبناني، ودعا في الختام الى الحفاظ على حلم بشير بلبنان. وقد رفعت الصلوات على نية بشير والشهداء، وعلى نية ولادة لبنان الجديد الذي حلم به البشير واستشهد من أجله، وطن الحرية والكرامة والسلام، وتليت النوايا من قبل طلاب الاكاديمية جوني داغر، زاهي علام، جوسلين طعمة وأرزة لحود على نية الكنيسة، لبنان، الاكاديمية، وبشير والرفاق.



وقد كان لاحتفال هذه السنة نكهة خاصة ومميزة. فلأول مرة تنظم الاكاديمية رسيتالًا ميلاديًّا بعد القداس، من اعداد وترنيم خريجي الاكاديمية فريدي الأشقر، سيرج مدور واليان نقولا، الذين نقلونا بأصواتهم الرائعة الى أجواء بيت لحم والمغارة، وقد رافقهم عزفًا الموسيقي سيرج طانيوس. وفي ختام الرسيتال، قدمت مايا الضناوي باسم الاكاديمية باقة من الورد للخوري نايف عربون شكر على محبته واحتضانه ودعمه الدائم للاكاديمية ونشاطاتها. ومن ثم قدم رئيس الاكاديمية المهندس الفراد الماضي تذكارًا وهو عبارة عن صورة الرئيس الشهيد بشير الجميل مع قولٍ له، للمرنمين عربون شكر وتقدير.