على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية

على وقع المفرقعات النارية، أضيئت شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية بحضور أبناء البلدة.



وتخلل الاحتفال عرض مسرحي للأطفال بمشاركة شخصيات كرتونية.



وسيمتد برنامج الاحتفالات في البلدة من الواحد والعشرين كانون الأوّل حتى الخامس والعشرين.