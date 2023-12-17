"الخارجية" تعزي الكويت: كنا نشعر بمحبة الراحل الكبير لوطننا

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين من دولة الكويت "الشقيقة بأحر التعازي والمواساة بوفاة المغفور له أمير الدولة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".



وقالت في بيان: "إن إخوتكم اللبنانيين المقيمين في الكويت، وفي لبنان، ودول الاغتراب كافة يشاطرونكم الاحزان. فلقد كنا نشعر دائما كلبنانيين، لا سيما في أصعب الظروف وأحلكها بمحبة الراحل الكبير لوطننا وحرصه الدائم على أفضل العلاقات بين بلدينا وشعبينا. لقد كان قائدا وزعيما كرس نفسه ومسيرته في خدمة وطنه وشعبه وأمته، كما عرفنا ولمسنا نخوته وحكمته. أحر التعازي لسمو الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة، وللحكومة، وللشعب الكويتي الحبيب".