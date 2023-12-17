ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟

تعرّض بعض المناطق، في الجنوب اللبنانيّ إلى قصف إسرائيليّ.

واستُهدفت مزرعة في عيترون كما أسُتهدف منزل، في ميس الجبل.

ونفّذ "حزب الله" خمس عمليات ضد الجيش الإسرائيليّ.