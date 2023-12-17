الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
أخبار لبنان
2023-12-17 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
0
min
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
برعاية وحضور غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس، افتتح "متحف دير سيدة البلمند البطريركي"، في جامعة البلمند.
وخلال حفل الافتتاح، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى إدراج هذا المتحف على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
"متحف
البلمند
البطريركي"
لائحة
المتاحف
الوطنية
اللبنانية
التالي
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-15
بيروت تستذكر رائد "السينما اللبنانية الجديدة" المخرج الراحل مارون بغدادي
منوعات
2023-12-15
بيروت تستذكر رائد "السينما اللبنانية الجديدة" المخرج الراحل مارون بغدادي
0
أخبار لبنان
2023-12-13
لجنة التربية اوصت بضرورة انجاز ملف التفرغ في "اللبنانية" وإقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة
أخبار لبنان
2023-12-13
لجنة التربية اوصت بضرورة انجاز ملف التفرغ في "اللبنانية" وإقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة
0
آخر الأخبار
2023-12-11
حاصباني لـ "عشرين 30": الدولة اللبنانية هي المخرج الوحيد وتطبيق 1701 والفريقان متفقان على الالتزام بقواعد الاشتباك حتى إشعار آخر وإمكانية الانزلاق الى حرب ما زالت قائمة
آخر الأخبار
2023-12-11
حاصباني لـ "عشرين 30": الدولة اللبنانية هي المخرج الوحيد وتطبيق 1701 والفريقان متفقان على الالتزام بقواعد الاشتباك حتى إشعار آخر وإمكانية الانزلاق الى حرب ما زالت قائمة
0
آخر الأخبار
2023-12-11
فياض لـ "عشرين 30": اميركا تحاول ادخال حزب الله الى قرار 1701 مقابل أن يكون كل لبنان له واميركا تريد فقط وعداً بعدم المبادرة الى حرب وعندما يرفض حزب الله هذا الأمر ليس فقط من اجل وحدة الساحات بل ايضا الخصوصية اللبنانية
آخر الأخبار
2023-12-11
فياض لـ "عشرين 30": اميركا تحاول ادخال حزب الله الى قرار 1701 مقابل أن يكون كل لبنان له واميركا تريد فقط وعداً بعدم المبادرة الى حرب وعندما يرفض حزب الله هذا الأمر ليس فقط من اجل وحدة الساحات بل ايضا الخصوصية اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:28
ميقاتي من الكويت: غياب قامة كويتية وطنية وعربية أصيلة تشكّل خسارة كبيرة للبنان
أخبار لبنان
12:28
ميقاتي من الكويت: غياب قامة كويتية وطنية وعربية أصيلة تشكّل خسارة كبيرة للبنان
0
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
0
امن وقضاء
10:53
غادرت منزلها في سن الفيل ولم تعد هل تعرفون عنها شيئاً؟
امن وقضاء
10:53
غادرت منزلها في سن الفيل ولم تعد هل تعرفون عنها شيئاً؟
0
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-15
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنلجأ للخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود
آخر الأخبار
2023-12-15
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنلجأ للخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود
0
أخبار دولية
23:12
توافق إيطالي بريطاني على كبح الهجرة ودعم إعادة مهاجرين في تونس لأوطانهم
أخبار دولية
23:12
توافق إيطالي بريطاني على كبح الهجرة ودعم إعادة مهاجرين في تونس لأوطانهم
0
حال الطقس
2023-12-15
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
حال الطقس
2023-12-15
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
0
حال الطقس
2023-12-15
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم طقس نهاية الاسبوع
حال الطقس
2023-12-15
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم طقس نهاية الاسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
0
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
0
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
0
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
0
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
0
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
0
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
0
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
2
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
4
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
6
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
7
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
8
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More