إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية

برعاية وحضور غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس، افتتح "متحف دير سيدة البلمند البطريركي"، في جامعة البلمند.



وخلال حفل الافتتاح، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى إدراج هذا المتحف على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية.