"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، أنها سوف تستقبل المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين من الشهر الحالي ايام:



- الثلاثاء 19 و 26 / 12 / 2023



- الاربعاء 20 و 27 / 12 / 2023



- الخميس 21 و 28 / 12/ 2023



كما أبلغت المصلحة المواطنين بأنها سوف تفتح منصّة حجز المواعيد في المركز الرئيسي في الدكوانة، اعتباراً من السّاعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين 18 / 12 / 2023.



وستقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:



1- في الدكوانة:



- تسجيل الدراجات النّاريّة الجديدة للافراد (صفر كلم) من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.



- تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.



- تسجيل آليات الشّحن العمومي والصهاريج العمومي المستورد وفق شهادة جمركيّة والتّي قد سبق وتمّ الكشف عليها.



2- اما في باقي الاقسام (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) :



- بدل عن ضائع لرخصة السَير



كما شدّدت المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بالـ QR code، وذلك حفاظاً على حسن سير العمل،



وذكرت بأن آلية العمل المعتمدة في الاقسام (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) هي وفق الشّكل التالي:



- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3



- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4، 5 و 6



- ايّام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8 و 9



هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements، علماً انها سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.