ميقاتي من الكويت: غياب قامة كويتية وطنية وعربية أصيلة تشكّل خسارة كبيرة للبنان

قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد وصل الوفد اللبنانيّ، مساء اليوم، إلى الكويت وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والقائم بالاعمال اللبنانيّ أحمد عرفة.

ثم توجّه الوفد إلى الصالة الأميرية، حيث قدم التعازي إلى امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وافراد اسرة آل الصباح.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي :"غياب قامة كويتية وطنية وعربية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب، بل للعالم العربيّ وللبنان بشكل خاص.”

وأضاف: “من خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ فيها لبنان، كان خير داعم، ومساندًا، ومؤيدًا، تاركًا بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعبًا.”

وتمنّى ميقاتي لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دوام التوفيق، في قيادة دولة الكويت الشقيقة ونهضتها.

وتوجّه اليه بالقول: “أسأل الله العليّ القدير، أن يشد أزركم، ويمدكم بطول العمر، ويجنبكم كل مكروه.”