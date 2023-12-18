المرصد الاوروبي للنزاهة: محاربة الفساد ستبقى أولوية لاستعادة اللبنانيين حقوقهم

أسف المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان "لما آلت اليه الأمور في لبنان مؤخرا"، مشيرا الى أن في وقت "لا تزال ملفات كثيرة عالقة في أدراج مجلس النواب اللبناني ومنها ملف انفجار مرفأ بيروت وملف استعادة الأموال المحولة الى الخارج فإذ بنا نتفاجأ بعقد جلسة تشريعية لاقرار قوانين بينما الملفات الأخرى التي لها علاقة بودائع اللبنانيين والمصارف لا تزال منسية".



وسأل المرصد في بيان : "هل يتذكر أحد في لبنان أن رياض سلامة كان مطلوبا وفي حقه مذكرتي توقيف دوليتين؟ وماذا عن الانهيار، والتدقيق الجنائي؟".



وأكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن محاربة الفساد ستبقى أولوية من أجل مساعدة اللبنانيين على استعادة حقوقهم.