التطورات السياسية على الساحة اللبنانية بين سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري وخوري

بحث سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خصوصا في الجانب العدلي منها.



وناقش بخاري وخوري آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، وبحثا في أبرز المستجدات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.