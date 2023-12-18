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ممثل حماس يزور قيادة القومي: مستعدون لفترة طويلة من الحرب

أخبار لبنان
2023-12-18 | 05:12
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ممثل حماس يزور قيادة القومي: مستعدون لفترة طويلة من الحرب
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ممثل حماس يزور قيادة القومي: مستعدون لفترة طويلة من الحرب

أكّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الامين ربيع بنات ان الحزب مستمر في المواجهة مع العدو الاسرائيلي الى جانب مختلف فصائل المقاومة، وان مقاتليه واجهزته كافّة على اتم الاستعداد لمتابعة العمل حيث يجب.

واثناء استقباله مع وفد من قيادة الحزب، القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، حيّا بنات المقاومة في فلسطين على انتصاراتها كما حيّا صمود شعبنا في القدس والضفة وغزة على ما يسطّروه من دروس للعالم.

من جانبه، أكّد حمدان أن حماس متمسكة بموقفها بانهاء العدوان قبل اي تبادل للاسرى، وهي لن تسير ضمن اجندة العدو. 
كما أكّد أن حماس اعدت العدة لاشهر طويلة من الحرب وهي مستعدة ومهيّأة لذلك، معتبرًا أن وزير حرب الاحتلال يحاول الهروب الى الامام من خلال كلامه عن وقت المعركة.

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