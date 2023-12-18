هذا ما قاله السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

اعتبر سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، عبر الـLBCI، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن ‏‫الدبلوماسي‬ الذي يفقد العلاقة مع لُغتهِ الأُم هو في الحقيقة يهدم ركنًا أساسيًا في بناء هويته الوطنيّة.