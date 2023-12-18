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"سيدة الجبل": استمرار الفراغ الرئاسي يضعف موقف لبنان التفاوضي
أخبار لبنان
2023-12-18 | 07:11
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"سيدة الجبل": استمرار الفراغ الرئاسي يضعف موقف لبنان التفاوضي
رأى لقاء سيدة الجبل أن "استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية يضعف موقف لبنان التفاوضي في لحظة إعادة ترسيم الجغرافيا السياسية والاقتصادية وربما الثقافية للمنطقة"، مؤكدا "أن غياب دور لبنان عن مسرح العالم العربي لا يدفع ثمنه فريق من اللبنانيين فقط بل جميعهم".
واعتبر اللقاء في بيان، بعد اجتماعه الدوري حضوريا وإلكترونيا ، "أن الازمة الاقتصادية وتداعياتها التي تدفع شبابنا الى الهجرة لا تحل بالأمنيات والاستنكارات بل بتدابير ملموسة تتولاها حكومة ومجلس نيابي ووطنيون وأحرار"، مشددا على أن "هذا غير ممكن إلا بعد استعادة السيادة الكاملة من الاحتلال الإيراني - حزب الله".
وطالب لقاء سيدة الجبل "برفع الاحتلال الايراني عن لبنان عن طريق تسليم حزب الله وفصائله اللبنانية والفلسطينية السلاح إلى الدولة كما هي حال كل الدول الطبيعية في العالم، ووفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية"، مشيرا إلى ان "لا معنى لمعركة التمديد لقائد الجيش من دون التأكيد على دور الجيش الذي حدده الدستور وقانون الدفاع بعيدا عن التسويات السياسية التي تحكمت برقاب اللبنانيين حتى الآن".
وختم البيان :"يحكم لبنان الدستور، بسلطة حرة تحترم الدستور ويضمن حدوده الجيش وحده، بدعم من القوات الدولية، واستقلال لبنان شرط من شروط استقرار المنطقة".
أخبار لبنان
حزب الله
العالم العربي
الفراغ الرئاسي
لقاء سيدة الجبل
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