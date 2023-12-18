الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير استقبل وفداً من الغرفة الدولية للملاحة والبحث تناول تعزيز التعاون وتفعيل النقل البحري وإعادة إعمار مرفأ بيروت

أخبار لبنان
2023-12-18 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير استقبل وفداً من الغرفة الدولية للملاحة والبحث تناول تعزيز التعاون وتفعيل النقل البحري وإعادة إعمار مرفأ بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شقير استقبل وفداً من الغرفة الدولية للملاحة والبحث تناول تعزيز التعاون وتفعيل النقل البحري وإعادة إعمار مرفأ بيروت

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع وفد من الغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة رئيسها سمير مقوم، في الأوضاع الإقتصادية في البلاد، وفي وضع النقل البحري والمرافئ اللبنانية وإعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأكد شقير حرصه الشديد على التعاون والتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية – بيروت خدمةً للقضايا الإقتصادية وللنقل البحري في لبنان.

وتطرق الى" الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة من خلال ما يحصل من غش وتلاعب بالفواتير وفي إخراج البضائع"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ الأجهزة المختصة التدابير الفورية والحاسمة لضبط التهريب والتزوير بالفواتير وكل الأعمال المخالفة للقانون حماية للمال العام".

كما شدد على "ضرورة تضافر كل الجهود لتطوير المرافئ اللبنانية وإعادة إعمار مرفأ بيروت وكذلك تحديث الأنظمة والبوابات الجمركية في المرافئ اللبنانية والمعابر الحدودية".

من جهته، اشاد مقوم بـ"الجهود التي يقوم بها دفاعاً عن الإقتصاد الوطني"، ومؤكداً "رغبته بتعزيز التعاون مع الهيئات الإقتصادية لما فيه مصلحة قطاع النقل البحري والإقتصاد الوطني".

وعرض مقوم واقع النقل البحري في لبنان وبشكل خاص مرفأ بيروت، مؤكداً "قدرة مرفأ بيروت على الحفاظ على موقعه المتميز في النقل البحري في المنطقة"، مشدداً في الوقت نفسه على" ضرورة إيلاء الدولة هذا القطاع الحيوي أهمية أكبر وبشكل خاص إعادة إعمار المرفأ، الذي سيساهم حتماً في تنمية الإقتصاد الوطني وفي الحفاظ على موقع لبنان في النقل البحري في البحر المتوسط".

 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

استقبل

وفداً

الغرفة

الدولية

للملاحة

والبحث

تناول

تعزيز

التعاون

وتفعيل

النقل

البحري

وإعادة

إعمار

بيروت

LBCI التالي
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
"سيدة الجبل": استمرار الفراغ الرئاسي يضعف موقف لبنان التفاوضي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-27

حمية التقى رئيس الوفد الصيني على هامش اجتماعات المنظمة البحرية الدولية: على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاعي المرافئ والنقل البحري

LBCI
اقتصاد
2023-11-27

حمية التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: الموقع الجغرافي للبنان واليونان يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري

LBCI
اقتصاد
2023-11-13

شقير يلتقي مسؤول العلاقات الإقتصادية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط والبحث يتركز على تعزيز التعاون الثاني والمساعدة في تعافي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-14

شقير يزور نقيب المحامين في بيروت فادي المصري مهنئاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:51

الجميل يلتقي سفيري مصر واليونان... وتأكيد على أهمية حماية لبنان وانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
10:40

كولونا بعد لقائها ميقاتي: لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
10:28

قائد اليونيفيل: الوضع متوتر وخطير في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
10:18

كنعان بعد جلسة لجنة المال: التركيز يجب ان ينصب على الحؤول دون صدور الموازنة بمرسوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:36

استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-15

بيان لـ12 دولة أوروبية وكندا وأستراليا: ندعو إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لمواجهة ارتفاع مستوى عنف المستوطنين

LBCI
منوعات
2023-12-14

"سانتا عبارة عن خيال سخيف"...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!

LBCI
صحف اليوم
00:27

ملفّا الشغور القضائي والتعيينات العسكرية... في المدى القريب؟ (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:25

وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟

LBCI
أخبار دولية
07:14

السيسي يفوز بولاية رئاسية ثالثة لمدة ست سنوات مقبلة

LBCI
أخبار دولية
07:04

وزير النفط الايرانيّ يتّهم الولايات المتحدة واسرائيل بالوقوف وراء الهجوم السيبراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...

LBCI
آخر الأخبار
05:55

لحظة استهداف منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:12

ممثل حماس يزور قيادة القومي: مستعدون لفترة طويلة من الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:14

منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟

LBCI
أخبار لبنان
12:21

"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة

LBCI
فنّ
16:00

وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"

LBCI
منوعات
12:00

فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI

LBCI
خبر عاجل
07:53

السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%

LBCI
منوعات
02:49

اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More