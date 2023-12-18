شقير استقبل وفداً من الغرفة الدولية للملاحة والبحث تناول تعزيز التعاون وتفعيل النقل البحري وإعادة إعمار مرفأ بيروت

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع وفد من الغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة رئيسها سمير مقوم، في الأوضاع الإقتصادية في البلاد، وفي وضع النقل البحري والمرافئ اللبنانية وإعادة إعمار مرفأ بيروت.وأكد شقير حرصه الشديد على التعاون والتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية – بيروت خدمةً للقضايا الإقتصادية وللنقل البحري في لبنان.وتطرق الى" الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة من خلال ما يحصل من غش وتلاعب بالفواتير وفي إخراج البضائع"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ الأجهزة المختصة التدابير الفورية والحاسمة لضبط التهريب والتزوير بالفواتير وكل الأعمال المخالفة للقانون حماية للمال العام".كما شدد على "ضرورة تضافر كل الجهود لتطوير المرافئ اللبنانية وإعادة إعمار مرفأ بيروت وكذلك تحديث الأنظمة والبوابات الجمركية في المرافئ اللبنانية والمعابر الحدودية".من جهته، اشاد مقوم بـ"الجهود التي يقوم بها دفاعاً عن الإقتصاد الوطني"، ومؤكداً "رغبته بتعزيز التعاون مع الهيئات الإقتصادية لما فيه مصلحة قطاع النقل البحري والإقتصاد الوطني".وعرض مقوم واقع النقل البحري في لبنان وبشكل خاص مرفأ بيروت، مؤكداً "قدرة مرفأ بيروت على الحفاظ على موقعه المتميز في النقل البحري في المنطقة"، مشدداً في الوقت نفسه على" ضرورة إيلاء الدولة هذا القطاع الحيوي أهمية أكبر وبشكل خاص إعادة إعمار المرفأ، الذي سيساهم حتماً في تنمية الإقتصاد الوطني وفي الحفاظ على موقع لبنان في النقل البحري في البحر المتوسط".