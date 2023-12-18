كولونا بعد لقائها ميقاتي: لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته.



وأكدت كولونا بدورها، أنه من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.



وزير الاشغال



أعلن وزير الاشغال علي حمية بعد اجتماعه برئيس الحكومة أنه ناقش معه ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة في موازنة العام 2024، لكون الحاجة ماسة لاجراء اعمال صيانة طارئة على الطرق، لافتا الى أنه من خلال الموازنة المقترحة لا يمكن القيام بأي عمل.



وأشار حمية الى أن ميقاتي أبدى تفهما على أن يصار الى البحث في هذا الامر لايجاد الحل المناسب.