الجميل يلتقي سفيري مصر واليونان... وتأكيد على أهمية حماية لبنان وانتخاب رئيس

إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير مصر الجديد في لبنان علاء موسى في مكتبه في بكفيا في زيارة تعارف وتناول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وتأثيرها على لبنان.وجرى خلال اللقاء بحث الدور الذي تلعبه مصر في اللجنة الخماسية من أجل لبنان والدعوات التي أطلقتها اللجنة من أجل الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.وأكد رئيس الكتائب أهمية حماية لبنان من الأحداث الخطيرة الدائرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البلد في وضعه الحالي غير قادر على تحمل تبعات صراعات المنطقة، ومشددًا على ضرورة التركيز على أهمية أن يستعيد لبنان مؤسساته والمسار الديمقراطي الذي يميز نظامه لينطلق إلى إعادة إنتاج السلطة ولعب دوره التاريخي مع أصدقائه العرب وفي العالم.وكان رئيس الكتائب إلتقى سفيرة اليونان الجديدة Despina Koukoulopoulo في زيارة تعارف جرى في خلالها بحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.